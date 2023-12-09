Врач рассказал о доказанных способах снижения уровня холестерина

В некоторых случаях добиться снижения холестерина до безопасного уровня можно одной диетой без приема лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«В настоящее время в арсенале врачей есть достаточно большой спектр медикаментозной терапии: это статины, Эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете. У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания. Наибольшую доказательную базу имеют Средиземноморская диета и диета DASH. Они обе подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу», — рассказал Закиев.

Помимо диеты, физическая нагрузка также способствует снижению холестерина. Однако при значительном повышении холестерина, обойтись здоровым образом жизни бывает невозможно, и все равно требуется медикаментозная терапия. Диета и терапия скорее дополняют друг друга, но не заменяют.

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