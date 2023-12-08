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Препараты с полезными бактериями снижают риск рака кишечника

CMJ: препараты с полезными бактериями могут снизить риск рака кишечника

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Пробиотические препараты могут снизить риск развития рака кишечника и помочь в его лечении, однако для этого требуются эффективные системы доставки бактерий в кишечник. Исследование опубликовано в Chinese Medical Journal (CMJ).

Пробиотики — препараты с живыми «полезными» кишечными бактериями. В новом обзоре ученые проанализировали данные новейших исследований связи пробиотиков и лечения и профилактики колоректального рака.

Исследования подтверждают, что при правильном введении пробиотики изменяют иммунитет человека и даже могут вызывать уничтожение раковых клеток. Важная задача ученых сейчас — оптимизация доставки пробиотиков, которая могла бы помочь бактериям наиболее полно воздействовать на определенные области толстой кишки.

Механизмы, с помощью которых пробиотики помогают организму бороться с раком, заключаются в подавлении активности бактерий, способствующих развитию опухоли. Кроме того, полезные бактерии могут предотвратить проникновение болезнетворных микробов и восстановить слизистый барьер кишечника. Пробиотики могут напрямую подавлять рост опухоли, а также они подавляют воспаление, которое способствует росту опухоли.

Наконец, пробиотики могут повысить эффективность химиотерапии: они подавляют рост бактерии Fusobacterium nucleatum, которая связана с развитием устойчивости опухоли к лечению. При иммунотерапии рака пробиотики могут усилить противоопухолевый иммунный ответ.

В целом авторы заключили, что микробиом кишечника нельзя игнорировать при лечении или профилактике колоректального рака. Ожидается, что к 2040 году количество случаев колоректального (толстой и прямой кишки) рака вырастет на 3,2 миллиона, а число связанных с ним летальных исходов составит 1,6 миллиона. Здоровый образ жизни, скрининг и своевременное удаление полипов позволяют избежать развития колоректального рака или обнаружить его на ранней стадии.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск рака груди на 55%.

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