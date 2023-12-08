Особая противовоспалительная диета снижает риск развития сахарного диабета

Ученые из Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины обнаружили, что соблюдение особой противовоспалительной диеты, которая предполагает употребление растительной пищи, рыбы и хлеба, связано с более низким риском развития диабета. Результаты исследования опубликованы в BMC (biomedcentral) Medicine.

В исследовании приняли участие 142271 человек, не страдающих диабетом. У 16068 из них был преддиабет, а у 126203 — нормальный уровень сахара в крови. Ученые стремились выяснить, может ли тип питания, известный как «противовоспалительная диета», оказать влияние на вероятность развития сахарного диабета второго типа. Для этого они собрали информацию о состоянии здоровья всех участников и попросили их заполнить опросники для оценки пищевых привычек. По завершению этапа сбора информации ученые приступили к наблюдению за участниками, которое длилось около 8,4 лет.

В течение этого периода сахарный диабет развился у 3348 пациентов с нормальным уровнем глюкозы в крови и у 2496 пациентов с преддиабетом. Ученые проанализировали информацию о питании участников и выяснили, что употребление 16 противовоспалительных продуктов (орехов, вегетарианских альтернатив белку, крахмала, хлопьев для завтрака, сыра, десертов, рыбы, вина, хлеба, фруктов, кондитерских изделий, овощей, супов, чая, соков и кофе) снижает риск развития диабета второго типа на 74% и 71% у здоровых людей и добровольцев с преддиабетом. Кроме того, такой тип питания может защитить от диабета людей, генетически предрасположенных к нему.

Также выяснилось, что провоспалительные продукты — сливочное масло, мясные субпродукты, алкоголь (не являющийся вином), переработанное и красное мясо, мороженое, птица, шоколадные коктейли, низкокалорийные напитки, молоко, яйца, картофель, закуски (чипсы и сухарики), сладости (шоколад), сладкие напитки и смузи повышают вероятность развития этого заболевания.

Ранее выяснилось, что препараты от диабета нового поколения снижают риск рака.