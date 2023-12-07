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Психологи нашли связь между наличием питомцев и тревожностью у подростков

BMCP: общение с питомцем в детстве снижает риск душевных расстройств на 38%

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Shutterstock

Американские психологи из Научно-исследовательского института Бассетта в штате Нью-Йорк выяснили, что люди, проводившие много времени с собаками или кошками в детстве, имели меньший риск возникновения тревожности и других психических расстройств в подростковом возрасте (12-19 лет). Исследование опубликовано в научном журнале BMC Pediatrics (BMCP).

Тревожные расстройства — это категория состояний психического здоровья, характеризующаяся постоянным и чрезмерным беспокойством, страхом или опасениями, которые выходят за рамки обычного стресса и могут существенно влиять на повседневную жизнь.

Авторы нового исследования сравнили данные людей, проходивших обследование в возрасте 4-11 лет с их электронными медицинскими картами восемь лет спустя. В документации содержалась информация о распространенных диагнозах психического здоровья.

Результаты показали, что воздействие домашнего животного, к которому ребенок был наиболее привязан до начала подросткового возраста, было связано со снижением риска тревоги на 43% и уменьшением шансов развития других психических заболеваний на 36%.

«Совокупное воздействие собаки или кошки в детстве связано со снижением риска развития психических расстройств у подростков. Хотя основной механизм этой связи неизвестен, это исследование дополняет растущее количество доказательств, подтверждающих потенциальную пользу взаимодействия с животными-компаньонами для социально-эмоционального развития молодежи», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что хозяйки собак и кошек лучше ладят со своими семьями.

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