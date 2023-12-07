В Китае обнаружили новый вид пещерных пауков с уникальными гениталиями

Китайские зоологи из Ганнанского педагогического университета в Гуанчжоу обнаружили новый вид крошечных пауков Floronia huishuiensis. Членистоногие обитают в пещере Байян на юго-востоке КНР. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Открытым существам дали имя карликовый паук Хуэйшуй в честь одноименного округа в провинции Гуйчжоу, где расположено место их обитания. По словам ученых, данная разновидность пока не встречалась в других регионах.

Как ясно из названия, пауки Хуэйшуй очень маленькие — длина их тела составляет около 25 миллиметров. Окрас туловища черно-белый, ноги желто-коричневые. Паукообразные предпочитают прятаться под большими камнями, где плетут свои сети.

Самцы пауков Хуэйшуй обладают уникальными гениталиями, расположенными на педипальпах — второй паре передних конечностей. Они функционируют и как органы чувств, и как часть репродуктивной системы. Сами педипальпы членистоногих напоминают по форме боксерские перчатки с небольшими изгибами на концах, говорится в исследовании.

Ранее в Бразилии нашли новый вид многоножек с гениталиями сложной формы.