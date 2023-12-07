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Психолог перечислил возможные причины стрельбы в брянской школе

Психолог Деулин: стрельба в брянской школе может быть объяснена тремя причинами

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Андрей Мазунин/РИА Новости

Скулшутинг в разных его проявлениях становится регулярным. Одно из последних подобных событий произошло в Брянске: школьница пришла в школу с огнестрельным оружием, ранила несколько человек и совершила самоубийство. Такие преступления можно объяснить влиянием на подростка извне, заменой большой части реальных социальных контактов виртуальными, а также спутанностью сознания, – об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин.

«Опосредованным фактором принятия решения подростком совершения скулшутинга является информационная «интоксикация» сознания подростка через интернет. Подростки атомизируются, их реальные социальные контакты минимизируются, они все больше и больше уходят в онлайн, тем самым возникает реальная проблема их социализации, препятствующая формированию навыков бесконфликтного общения», – объяснил Деулин.

Также немаловажен фактор спутанности сознания многих современных подростков, у них могут быть не выражены интересы и «страдать» целеполагание. По словам психолога, поскольку речь идет в большинстве случаев о периоде подросткового кризиса, это обстоятельство только лишь усугубляет проблему.

Кроме того, свой вклад вносят и преступные синдикаты несовершеннолетних, которые заняты внешним «режиссированием» социальных и экономических процессов, происходящих в обществе.

«К сожалению, наши противники не дремлют и могут проводить в этой области так называемые специальные психологические операции. В этом плане «психологические диверсии» удобнее всего осуществлять удаленным способом через сеть интернет, находить по психологическому профилю аккаунта подходящих подростков и далее склонять их к совершению такого рода преступлений», – заключил Деулин.

Ранее стало известно, что в Реутове проверяют школы после анонимных угроз нападения.

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