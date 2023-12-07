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Названа неочевидная привычка нарциссичных людей

Journal of Psychology: зависимость от смартфона может быть признаком нарциссизма

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Depositphotos

Боязнь забыть дома смартфон и привычка постоянно проверять социальные сети характерны для людей с нарциссическими чертами личности. К такому выводу пришли исследователи из Ясского Университета в Румынии. Результаты опубликованы в Journal of Psychology.

Ученые объяснили, что нарциссы, как правило, обладают завышенным чувством собственной значимости, которое может проявляться как потребность в постоянном восхищении их умственными способностями или внешней привлекательностью. Комплименты и одобрение можно получить в социальных сетях, поэтому люди с нарциссическими чертами стремятся постоянно держать смартфон под рукой.

Исследование с участием 559 молодых людей, которые учились в школах и университетах, показало, что испытуемые, которые набрали больше баллов в ходе заполнения нарциссического опросника личности, чаще страдали номофобией. Этот термин обозначает сильный иррациональный страх остаться без мобильного телефона и связи. Нарциссы также демонстрировали более сильную зависимость от социальных сетей.

Ранее выяснилось, что полный отказ от смартфона вреден для здоровья подростков.

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