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Ученые разрабатывают необычный способ повышения эффективности терапии инсульта

UvA: имитацию лечения инсульта планируют проводить на цифровом двойнике человека

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Университета Амстердама (University of Amsterdam) в Нидерландах стремятся создать «цифровых двойников» пациентов с инсультом. Это поможет смоделировать операционное вмешательство и его последствия без участия биологического тела человека. Результаты опубликованы на сайте университета (UvA).

Исследователи объяснили, что под «цифровым двойником» понимается не анимация, а алгоритмы искусственного интеллекта, с помощью которых можно спрогнозировать исход операции, например, удаления тромба. Алгоритмы учитывают данные о кровяном давлении, сердечном ритме, результатах МРТ и других особенностях здоровья человека, чей двойник создается. Такое моделирование может снизить риск летального исхода при операционном вмешательстве. Чем большим количеством данных будет наделен «цифровой двойник», тем точнее будет прогноз.

В течение следующих четырех лет исследователи будут работать над новой технологией. Отмечается, что компьютерная модель будет отличаться от стандартных алгоритмов ИИ, которые используют массивы медицинских данных и результаты обследований других пациентов. Ученые будут обучать искусственный интеллект с помощью углубленной медицинской информации об инсультах.

Ранее искусственный интеллект научили эффективно выявлять рак груди.

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