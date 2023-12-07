Воздействие «вечных химикатов» связано с ослаблением костей у молодых людей

Воздействие «вечных» химических веществ PFAS, которые используются при производстве косметики и упаковки пищевых продуктов, связано со снижением минеральной плотности костей молодых людей. К такому выводу пришли ученые из университета Калифорнии (США). Результатами они поделились в Environmental Research.

Некоторые исследования показали, что использование продукции, содержащей PFAS, может приводить к репродуктивным проблемам и повышенному риску развития рака. PFAS (фторсодержащие поверхностно-активные вещества) — это не одно вещество, а неоднородная группа различных химических соединений. Их химическая структура наделяет изделия на основе таких веществ повышенной прочностью и неспособностью к быстрому разложению. Они используются при производстве посуды, пищевых контейнеров, одежды, упаковки косметических продуктов и бытовой химии.

Минеральная плотность костной ткани увеличивается в подростковом возрасте, достигает максимума в период от 20 до 30 лет, а затем медленно снижается в течение зрелости. Исследование с участием 441 молодого латиноамериканца показало, что воздействие PFAS снижает показатели плотности костей. Ученые собрали образцы крови всех участников для измерения уровня PFAS и подвергли добровольцев особому виду рентгенографии, известному как двойная рентгеновская абсорбциометрия (DXA), для измерения плотности костной ткани.

Спустя полтора года после завершения первого этапа исследования ученые вновь оценили плотность костной ткани у части добровольцев. При удвоении воздействия на организм базовой дозы перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS), одного из видов PFAS, у участников наблюдалось среднее снижение минеральной плотности костной ткани на 0,003 грамма на сантиметр в квадрате. Вторая группа участников была обследована четыре года спустя. Одновременно с удвоением исходных уровней PFOS плотность костей участников снизилась в среднем на 0,032 грамма на квадратный сантиметр.

Авторы исследования отметили, что для защиты населения от вредоносного воздействия PFAS необходимо строгое государственное регулирование использования этих веществ. Они подчеркнули необходимость информирования о вреде сковородок с антипригарным покрытием и некоторых средств личной гигиены.

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