Врач рассказал, нужно ли принимать добавки витамина D зимой

Джесси Бракамонте, семейный врач из клиники Майо (США), рассказал, что людям, которые едят достаточно жирной рыбы и цельных злаков, необязательно принимать добавки с витамином D в зимнее время. Об этом сообщается на сайте клиники.

Витамин D необходим для поддержания здоровья и крепости костей. Он также обладает свойствами, которые способствуют нормальной работе иммунной системы. Одним из основных способов получения витамина D является попадание на кожу человека прямых солнечных лучей. Он вырабатывается естественным образом в ответ на воздействие ультрафиолета. С наступлением зимы продолжительность светового дня снижается, что может стать причиной нехватки этого витамина в организме.

Доктор объяснил, что солнце не единственный источник витамина D. Его можно получать как с пищей, так и благодаря приему пищевых добавок. Этим важным витамином богаты жирная рыба, цельные злаки, апельсиновый сок и молоко. По словам врача, увеличение доли этих продуктов в рационе может избавить от необходимости принимать добавки. Также Бракамонте рекомендует сдать анализ крови для определения точного уровня этого вещества в организме.

Ранее врач рассказал, почему нельзя придерживаться диет на основе одного продукта.