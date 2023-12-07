Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, нужно ли принимать добавки витамина D зимой

Mayo Clinic: при получении витамина D с пищей необязательно принимать добавки

close
100%
Depositphotos

Джесси Бракамонте, семейный врач из клиники Майо (США), рассказал, что людям, которые едят достаточно жирной рыбы и цельных злаков, необязательно принимать добавки с витамином D в зимнее время. Об этом сообщается на сайте клиники.

Витамин D необходим для поддержания здоровья и крепости костей. Он также обладает свойствами, которые способствуют нормальной работе иммунной системы. Одним из основных способов получения витамина D является попадание на кожу человека прямых солнечных лучей. Он вырабатывается естественным образом в ответ на воздействие ультрафиолета. С наступлением зимы продолжительность светового дня снижается, что может стать причиной нехватки этого витамина в организме.

Доктор объяснил, что солнце не единственный источник витамина D. Его можно получать как с пищей, так и благодаря приему пищевых добавок. Этим важным витамином богаты жирная рыба, цельные злаки, апельсиновый сок и молоко. По словам врача, увеличение доли этих продуктов в рационе может избавить от необходимости принимать добавки. Также Бракамонте рекомендует сдать анализ крови для определения точного уровня этого вещества в организме.

Ранее врач рассказал, почему нельзя придерживаться диет на основе одного продукта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами