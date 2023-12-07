Названо упражнение, укрепляющее мышцы и снижающее давление

Персональный тренер Индия Бейли рассказала, что планка — это эффективное упражнение, которое задействует все мышечные группы. Кроме того, его выполнение может снижать кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на крупное исследование британских ученых, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.

Бейли объяснила, что планка прорабатывает мышцы бедер и поясницу, грудь, руки, квадрицепсы, ягодицы, трапециевидные и ромбовидные мышцы (верхнюю часть спины). Чтобы выполнить упражнение, нужно принять упор лежа и расположить руки на ширине плеч так, чтобы локти находились ровно под плечами. Затем нужно упереться носками в пол и выровнять корпус. Такое положение необходимо удерживать как можно дольше.

Ученые из Кентерберийского университета в Великобритании выяснили, что планка не только улучшает фигуру, но и приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Исследование с участием почти 16 тысяч человек показало, что ежедневное выполнение упражнения в течение восьми минут снижает систолическое и диастолическое кровяное давление лучше, чем высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Удержание планки в течение восьми минут может быть сложной задачей. Бейли рекомендует выполнять упражнение максимально долго и прибавлять дополнительные 10-15 секунд во время каждой последующей тренировки.

Ранее ученые выяснили, что чрезмерная увлеченность тренировками не приносит пользы организму.