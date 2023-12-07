проект

>

Названо упражнение, укрепляющее мышцы и снижающее давление

Daily Mail: планка укрепляет все мышечные группы и снижает кровяное давление

close
100%
Guinness World Records

Персональный тренер Индия Бейли рассказала, что планка — это эффективное упражнение, которое задействует все мышечные группы. Кроме того, его выполнение может снижать кровяное давление. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на крупное исследование британских ученых, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.

Бейли объяснила, что планка прорабатывает мышцы бедер и поясницу, грудь, руки, квадрицепсы, ягодицы, трапециевидные и ромбовидные мышцы (верхнюю часть спины). Чтобы выполнить упражнение, нужно принять упор лежа и расположить руки на ширине плеч так, чтобы локти находились ровно под плечами. Затем нужно упереться носками в пол и выровнять корпус. Такое положение необходимо удерживать как можно дольше.

Ученые из Кентерберийского университета в Великобритании выяснили, что планка не только улучшает фигуру, но и приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Исследование с участием почти 16 тысяч человек показало, что ежедневное выполнение упражнения в течение восьми минут снижает систолическое и диастолическое кровяное давление лучше, чем высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Удержание планки в течение восьми минут может быть сложной задачей. Бейли рекомендует выполнять упражнение максимально долго и прибавлять дополнительные 10-15 секунд во время каждой последующей тренировки.

Ранее ученые выяснили, что чрезмерная увлеченность тренировками не приносит пользы организму.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами