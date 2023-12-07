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Назван неожиданный фактор риска развития гипертонии

JAHA: вступление в брак связано с повышением кровяного давления

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По данным исследователей из Мичиганского университета, работавшим в составе научного коллектива, риск развития гипертонии на 9% выше у женатых и замужних. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В исследовании приняли участие 1086 британских, 3989 американских, 6514 китайских и 22 389 индийских семей, мужья и жены в которых находились в пожилом или среднем возрасте. Испытуемые регистрировались как страдающие гипертонией, если их систолическое артериальное давление (верхнее число экране тонометра) превышало 140 миллиметров ртутного столба, а диастолическое (нижнее число) — 90 миллиметров ртутного столба.

Было обнаружено, что приблизительно у 47% пар в Британии, 38% в США, 21% в Китае и 20% в Индии повышенное кровяное давление. Также ученые выяснили, что риск развития гипертонии повышается на 9%, если человек выбирает спутником жизни мужчину или женщину, которые страдают этим заболеванием. Вероятнее всего, это связано с тем, что в браке или сожительстве многие люди перенимают некоторые привычки партнера, в том числе нездоровые, такие как несбалансированное питание и отсутствие двигательной активности.

Эксперты заявили, что полученные результаты подчеркивают потенциальные преимущества совместной работы супругов над состоянием здоровья. Авторы исследования предполагают, что взаимная поддержка и изменение образа жизни могут быть эффективны в борьбе с гипертонией.

Ранее ученые выяснили, что выхлопные газы могут вызвать приступ гипертонии.

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