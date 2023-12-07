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Перечислены продукты, которые необходимо съедать сразу после приготовления

Daily Mail: яйца и рис опасно употреблять через сутки после приготовления

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Диетолог Трейси Бригман из Университета Джорджии (США) и специалист по безопасности пищевой продукции Дарин Детвилер из Северо-Восточного университета в Бостоне рассказали Daily Mail, что отварные яйца, рис и дыню лучше употреблять сразу после приготовления или нарезки. Если съесть их через день или два — повышается риск пищевого отравления.

Диетолог объяснила, что яичная скорлупа служит защитным от бактерий покрытием. Если очистить отварное яйцо и убрать его, например, в холодильник или на стол, на поверхности продукта могут скопиться бактерии, вызывающие инфекционный листериоз. Симптомы заболевания включают диарею, повышенную температуру, головную боль и миалгию (мышечные боли). Сваренные вкрутую яйца безопасны примерно в течение недели, если они покрыты скорлупой.

Детвилер настоятельно рекомендует есть дыню сразу после нарезки. Даже при хранении в холодильнике в мякоти могут начать быстро размножаться патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла и листерия. Кроме того, эксперт предостерегает от покупки уже нарезанной на кусочки или пополам дыни. Дело в том, что этот плод может подвергаться воздействию патогенов, обитающих в почве или воде, а также переносимых животными, поскольку он выращен близко к поверхности земли. Кожура дыни имеет сетчатую и пористую структуру, что позволяет бактериям «застревать» в ней. Эффективно очистить наружную поверхность невозможно. При нарезании патогены могут проникнуть в мякоть, которая имеет идеальную среду для их размножения.

Также отмечается, что нежелательно употреблять отварной рис, который простоял в холодильнике более суток. Приготовление круп не устраняет спорообразующие бактерии Bacillus cereus, которые вызывают заболевание, сопровождающееся болью в животе, рвотой и диареей.

Ранее врач рассказала, как избежать пищевого отравления.

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