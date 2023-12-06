Микологи открыли древнейший болезнетворный гриб в истории

Международная группа ученых из Великобритании, США и Франции обнаружила древнейший болезнетворный гриб возрастом 407 млн лет. Виду дали имя Potteromyces asteroxylicola в честь британской детской писательницы и энтузиаста-миколога Беатрикс Поттер. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Potteromyces был найден в образцах окаменелостей из Райни Черт, важного геологического объекта в Шотландии. Он оказался на окаменевшем стволе растения Asteroxylon mackiei. Через некоторое время команда обнаружила второй экземпляр данного организма в коллекциях Национальных музеев Шотландии.

По мнению ученых, современные паразитические грибы, поражающие ясени, могут быть давними потомками Potteromyces asteroxylicola.

«Хотя в этой области и раньше обнаруживались другие грибковые паразиты, это первый случай, когда один из них вызывает заболевание. Более того, Potteromyces может дать ценную информацию, позволяющую определить время эволюции различных групп грибов», — отметила ведущий автор исследования, доктор Кристин Струллу-Дерриен.

Ранее ученые обнаружили грибковую инфекцию, поражающую мозг человека.