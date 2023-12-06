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Разработан быстрый тест для определения заболеваний у сельхозкультур

В РАН создали тест-полоску для выявления болезней у сельхозкультур

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pexels.com

Специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН разрабатывают экспресс-тест для определения самых распространенных заболеваний вирусного и бактериального происхождения. Об этом «Газете.Ru» рассказала сотрудница института Анастасия Давлекамова на III Конгрессе молодых ученых.

Сегодня при обнаружении больного растения на фермерском хозяйстве необходимо собрать образцы зараженной культуры и отправить в лабораторию для диагностики. Однако этот процесс занимает много времени: неделю или даже больше в зависимости от загруженности лаборатории. За это время инфекция может распространиться и поразить весь урожай.

Чтобы не допустить этого, в ФИЦ Биотехнологии РАН создали специальную тест-полоску для определения патогена, поразившего культуру.

«Система напоминает тест на беременность и работает по схожему принципу. Необходимо взять образец растения, измельчить его механически в специальном мешочке с буферной смесью, чтобы он выделил клеточный сок с вирусными частицами и бактериями. Затем мы эту смесь наносим на тест-полоску. Классический ответ одна или две полоски: одна – заболевания нет, две – есть», – рассказала «Газете.Ru» сотрудник института Анастасия Давлекамова.

По ее словам, тест занимает 10 минут и сделать его может любой человек, даже без опыта работы с лабораторным оборудованием. Одна тест-полоска содержит антигены против конкретной болезни. Если растение заражено, то в его клеточном соке будут содержаться антитела и они прилипнут к тестовой полоске.

«Сейчас для разных болезней созданы разные тест-полоски. Но мы работаем над комбинируемой системой, которая могла бы определить наличие или отсутствие нескольких распространенных заболеваний у какой-то конкретной культуры. Сейчас универсальная система находится в стадии разработки и проходит испытания. Ее точность – 98%», – поделилась Давлекамова.

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