В 2024 году в России появится дешевый ЭКГ-пластырь для контроля работы сердца

Специалисты Сеченовского университета разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Устройство будет доступно осенью 2024 года, согласно расчетам, стоимость его будет составлять около 3 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова на III Конгрессе молодых ученых.

«Сейчас устройство находится на стадии тестирования на базе кардиологических отделений клинических больниц Сеченовского университета. Результаты хорошие, затем мы планируем получить регистрационное удостоверение и отправить устройство в массовое производство. К осени 2024 года будет готова первая партия. Стоимость устройства рассчитывалась в начале года, она будет составлять порядка 3 тыс. руб.», – рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Института бионических технологий и инжиниринга Андрей Галястов.

Устройство представляет собой пластырь, который можно в домашних условиях наклеить на грудь пациента. Он будет собирать данные о состоянии сердца и не отлипать в течение длительного времени – до двух недель.

«Существующие аналоги не такие удобные. Они имеют под собой жесткую конструкцию, мешают нормально жить и постоянно отлипают, поэтому их приходится часто менять. Наш – мягкий, не стесняет движения, устойчив к воде. Плюс в нем используются телемедицинские системы, то есть врач может в прямом эфире наблюдать состояние пациента на расстоянии», – объяснил Галястов.

По его словам, такие системы важны при диагностики заболеваний, которые невозможно поймать на стандартной ЭКГ, потому что они проявляются очень редко: раз в неделю или месяц.

«Это синкопальные состояния, когда человек падает в обморок без видимых на то причин. Такие состояния очень сложно поймать в стационаре, когда пациент проходит суточный мониторинг ЭКГ. Еще важно добавить, что при возникновении приступа пластырь может вызвать экстренную помощь в зависимости от настроек приватности. То есть информация об обмороке может быть передана либо родственникам, либо сразу в службу экстренной помощи», – заключил специалист.

Ранее ученые нашли способ снизить риск инсульта при аритмии на 37%.