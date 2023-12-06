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Древние египтяне жестоко обращались со священными животными

PLOS ONE: древние египтяне держали священных бабуинов в голоде и темноте

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YOUTUBE/TEXASBIOMED

Анализ костей бабуинов, которых древние египтяне выращивали в неволе, показал, что животных плохо кормили и не давали им доступа к солнечному свету. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

С IX века до н.э. по IV век н.э. древние египтяне мумифицировали различные виды животных в религиозных целях. В новом исследовании археологи изучили мумии 36 отдельных бабуинов из древнеегипетской Долины Обезьян на западном берегу Луксора.

Поражения, деформации и другие аномалии на костях указывают на то, что большинство обезьян страдали от плохого питания и недостатка солнечного света, скорее всего, в результате рождения и воспитания в неволе. Аналогичные признаки наблюдаются у мумий бабуинов из двух других регионов того же периода.

Эти результаты дают представление о том, как бабуинов содержали и обращались с ними в Древнем Египте до их возможной мумификации. Авторы предполагают, что больше информации о рационе обезьян мог бы предоставить анализ их зубов. Кроме того, если из них удастся извлечь ДНК, то генетические данные могли установить, где именно древние египтяне отлавливали бабуинов.

Ранее ученые выявили сложные механизмы самоконтроля у воронов и соек.

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