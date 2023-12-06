Ученые нашли способ победить устойчивую к лечению молочницу

Цинк может стать средством для лечения молочницы. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Около трех четвертей женщин хотя бы раз в жизни переносят вагинальную дрожжевую инфекцию, чаще всего грибком Candida albicans, а 140 миллионов женщин во всем мире страдают от рецидивов. Существующие противогрибковые методы лечения не всегда эффективны, причем со временем микробы становятся устойчивыми к препаратам.

В новом исследовании ученые из Университета Эксетера выяснили, что цинк может заблокировать молекулу Pra1, которая вызывает воспалительную реакцию и приводит к молочнице, жжению и зуду.

После экспериментов на мышах ученые предложили экспериментальное лечение женщинам, которые сталкивались с вагинальными инфекциями не реже одного раза в три месяца. Пациентки наносили крем с небольшим количеством цинка каждую ночь в течение двух недель, а затем — дважды в неделю. Из шести женщин, завершивших исследование, у пяти не наблюдалось рецидива молочницы в следующие три месяца. Теперь ученые готовятся к более масштабным испытаниям терапии.

Ранее ученые нашли способ снизить риск рака груди на 55%.