Назван тип питания, повышающий мужскую фертильность

Ученые из Падуанского университета в Италии обнаружили, что средиземноморская диета, предписывающая употребление большого количества растительной пищи, рыбы и морепродуктов, повышает подвижность и количество сперматозоидов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Многочисленные исследования показали, что средиземноморская диета оказывает положительное влияние на здоровье человека — снижает риск развития сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Такой тип питания предполагает увеличение в рационе доли сезонных овощей и фруктов, рыбы, орехов, злаков, бобовых, и сокращение — мяса и молочных продуктов. Итальянские ученые стремились выяснить, может ли соблюдение такой диеты улучшить способность мужчин к продолжению рода.

Для этого они провели исследование, в котором приняли участие около 300 мужчин, средний возраст которых составил 34,6 года. Ученые собрали данные о пищевых привычках участников, а также взяли у них образцы спермы для оценки количества и подвижности сперматозоидов. Анализ показал, что у мужчин, рацион которых сильно отличался от предписываемого средиземноморской диетой, эти показатели были ниже.

Употребление достаточного количества полезных жиров и омега-3 жирных кислот, которые содержатся в рыбе и орехах, а также полифенолов, входящих в состав фруктов и овощей, положительно сказывалось на качестве спермы. Полифенолы — это растительные вещества, участвующие в защите организма от ультрафиолетового излучения и патогенов. Полифенолы эффективно нейтрализуют свободные радикалы. Иными словами, защищают клетки от повреждения в результате окисления.

Авторы исследования отметили, что изменение рациона может быть эффективной неинвазивной стратегией для повышения мужской фертильности.

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