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Выбросы CO2 в 2023 году достигнут нового максимума

The Guardian: в 2023 году выбросы CO2 достигнут нового максимума

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Depositphotos

В 2023 году глобальные выбросы углекислого газа достигнут нового максимума. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в 2022 году в атмосферу попадет на 1,1% больше углекислого газа, чем в 2023 году, а объем этого газа в атмосфере достигнет рекордного показателя в 40,9 гигатонн.

По данным исследователей Глобального углеродного проекта, в последнее десятилетие наблюдается замедление темпов роста выбросов углекислого газа в атмосферу, однако этот рост не прекращается. При этом происходит незначительное снижение доли последствий неэкологичного земледелия и вырубки лесов среди остальных факторов увеличения объема углекислого газа в атмосфере на фоне роста выбросов в атмосферу при использовании авиационного топлива.

До этого журнал Science писал, что углекислый газ в атмосфере удерживает больше тепла, чем считалось ранее.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.

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