Стало известно, какие женские ягодицы считаются наиболее привлекательными

Исследование, проведенное хирургами из Университета Лома Линда в Калифорнии, показало, что наиболее привлекательными считаются не слишком большие женские ягодицы. Соотношение талии и бедер при этом должно быть равно 0,65. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе опроса организаторы попросили 1100 участников рассмотреть восемь изображений женских ягодиц различных форм и размеров, сгенерированных в цифровом виде, а затем обозначить, какие они считают наиболее привлекательными. Наибольшее число голосов набрали ягодицы среднего размера. Отмечается, что объем талии на изображении составлял 65% от объема бедер. Около 44% процентов респондентов заявили, что такой размер и форма для них предпочтительны.

На втором месте оказались ягодицы большего размера, которые при этом выглядели гармонично относительно торса. Окружности талии при этом составляла 60% от окружности бедер. Экстремальные пропорции тела — очень крупные ягодицы на фоне узкой талии, оказались на последнем месте по популярности. Американский пластический хирург Марк Эверетт, комментируя результаты опроса, предположил, что такие параметры не кажутся естественными многим людям.

Также исследователи обнаружили, что не было существенных различий между возрастными, этническими группами и полами в том, какие ягодицы они обозначили как наиболее привлекательные.

Ранее опрос показал, какие мужские ягодицы большинство считают идеальными.