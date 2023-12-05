Пульмонолог назвал самый опасный способ курения

Самыми опасными табачными продуктами по-прежнему остаются сигареты и другие способы курения, в которых табак горит, – например, кальяны. Вейпы и другие системы нагревания табака наносят меньший вред организму, однако все равно являются опасными, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-пульмонолог лаборатории «CMD» Анастасия Сафонова.

«Все бездымные системы потребления никотина безопаснее для человека. Существует большое количество исследований, которые доказали это. Когда горит табак выделяется более 300 веществ, таких как альдегиды и летучие органические соединения, с доказанной токсичностью и канцерогенностью и люди их вдыхают. При нагревании их количество сокращается, согласно разным исследованиях, на 30-80%. Но важно подчеркнуть, что курение не становится безопасным, оно все равно наносит колоссальный вред здоровью», – объяснила Сафонова.

Электронные системы отличает то, что там нет горения и используются низкие температуры нагревания около 250-350°С против 800-900°С при горении. При нагреве образуется меньше смол, полициклических ароматических углеводородов и так далее. Дело в том, что такой температуры просто недостаточно для полноценных химических реакций, способных образовать большое количество опасных соединений, рассказала пульмонолог.

«Но и электронная система нагревания все равно не является безопасной, человек все равно рискует получить заболевания легочной системы. Проблема в том, что многие злоупотребляют таким методом употребления никотина и курят без остановки. Это может приводить к поражению легких, когда человек просто не может вздохнуть. Речь идет о так называемой болезни вейперов», – отметила Сафонова.

По ее словам, ученые связывают развитие заболевания с вдыханием аэрозолей, образующихся при нагреве жидкости для электронных сигарет.

Ранее ученые обнаружили, что ограничение продажи вейпов не сокращает число курильщиков.