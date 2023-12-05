В России впервые создали спасательный робот-шнекоход

В Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций. Робот может выполнять опасные, трудоемкие задачи на воде и слабых грунтах – глубокий снег, лед, песок и переувлажненное болото. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбПУ. Проект выполнен в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Данный вид техники является уникальным для России, аналогичных роботов в нашей стране не производится. Ближайший зарубежный конкурент – канадская платформа HELIX.

«Созданный робот-шнекоход не имеет колес или гусениц, а вместо этого перемещается в различных направлениях с помощью двух винтов Архимеда – шнеков. Транспортное средство с данным типом движителя значительно превосходит по проходимости традиционные варианты», – рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, инженер Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук.

Платформа оснащена техническим зрением, шнекоход также имеет места крепления для полезной нагрузки и может быть оснащен эхолотом, радиолокатором, лабораторной станцией по изучению свойств почвы и транспортным отсеком для перевозки грузов. Максимальная грузоподъемность до 100 кг при сохранении плавучести.

Робот может выполнять задачи в автономном режиме на протяжении 10 часов. На нем установлен электромеханический привод, но предусмотрен вариант с установкой гибридной системы на жидком топливе, в таком случае время автономности кратно увеличивается.

Управлять шнекоходом возможно дистанционно с рабочего места оператора по радиоканалу. В дальнейшем управление будет осуществляться через веб-интерфейс.

«На данном этапе мы проводим лабораторные исследования системы управления, а до конца года запланированы испытания шнекохода в условиях реальной эксплуатации. Испытания планируется проводить на прибрежных территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с обществом морских лоцманов. Предполагается использование шнекохода в качестве вспомогательной машины для исследования проходимости маршрута, где мы проверим его ходовые характеристики», – уточняет Гайдук.

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