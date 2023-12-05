Употребление хрустящих и твердых продуктов оказалось эффективным способом снижения веса

Ученые из университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили, что употребление хрустящих и твердых продуктов, таких как яблоки, вареный рис и свежий салат, способствует похудению и надолго сохраняет чувство сытости. Результатами они поделились в American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании приняли участие 50 человек. Организаторы предоставили испытуемым четыре варианта обеда на выбор — два из них были классифицированы как ультраобработанные, а два — минимально обработанные. Ультраобработанные продукты изготавливаются в промышленных условиях с использованием усилителей вкуса, консервантов, ароматизаторов и эмульгаторов. Одно блюдо в каждой категории было более твердым и хрустящим, что затрудняло быстрое поедание, в то время как другое обладало более легкой для пережевывания текстурой. «Жесткие» блюда включали вареный рис вместо мягкого картофельного пюре, хрустящий салат вместо капусты, а также замену рыбного филе куриной грудкой.

Исследователи выяснили, что люди, которые выбрали твердые и хрустящие продукты, в ходе приема пищи употребили на 26% меньше калорий, чем те, кто предпочел «мягкую» пищу. Вероятнее всего, текстура куриной грудки, салата и риса поспособствовала более тщательному пережевыванию пищи, что позволило добровольцам ощутить сытость. Одновременно с этим, интенсивное пережевывание создает субъективное ощущение того, что съедена была большая порция. Это помогает снизить риск эмоциональных перееданий и снизить вес.

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