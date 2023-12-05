Обнаружено, что избыточный вес снижает защиту организма от коронавируса

Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии обнаружили, что что избыточный вес может ослаблять иммунный ответ организма на инфекцию SARS-CoV-2. Результаты опубликованы в Clinical & Translational Immunology (CTI).

Исследовательская группа собрала образцы крови у людей, которые выздоровели от COVID-19 и не были повторно инфицированы в течение периода наблюдения за ними (следующие 13 месяцев). Ученые стремились выявить связь между показателем индекса массы тела (ИМТ), соотношением веса к росту, и интенсивностью иммунного ответа на SARS-CoV-2. Выяснилось, что высокий ИМТ (избыточный вес) избыточный вес приводит к нарушению выработки антител к коронавирусу.

У людей с лишним весом, которые переболели за три месяца до начала исследования, активность антител была снижена. Кроме того, избыток жировой массы был связан с недостаточным количеством в крови B-клеток, которые экспрессируют необходимые антитела — IgA, IgM и IgG. Это значит, что люди повышенным ИМТ подвержены повторному заражению коронавирусом.

Тем не менее, ученые отметили, что любой показатель ИМТ не оказывает влияния на эффективность вакцинации.

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