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В России нашли способ создания аналога какао из лузги от гречки

На Урале нашли способ получения аналога какао-порошка из гречишной лузги

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Ресторан «M2 Organic Club»

Ученые Уральского государственного экономического университета нашли способ получения заменителя какао-порошка. В качестве сырья используются отходы производства гречневой крупы — лузга, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Результаты исследования показали, что порошком из лузги можно заменить 15% какао, при этом шоколадный вкус у изделий остается.

Россия занимает второе место в мире по производству гречки. Только в Свердловской области гречихой обыкновенной (Fagopyrum esculentum) засеяно более тысячи гектаров. Порядка 22% от объема переработанного в крупу зерна составляют безопасные для окружающей среды отходы — лузга.

«Благодаря доступности, лузга гречихи является перспективным сырьем для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Установлено, что 100 граммов порошка из лузги гречихи покрывают суточную потребность в пищевых волокнах на 228%, флавоноидах — на 88%, марганце — на 65%, магнии — на 57%, железе — на 500% и 277,8% для мужчин и женщин соответственно», — рассказала «Газете.Ru» завкафедрой технологии питания УрГЭУ профессор Ольга Чугунова.

Кроме того, на основе математического моделирования были разработаны рецептуры кремов, бисквитов, кондитерской глазури с использованием лузги.

При этом кондитерские изделия содержали необходимое для человека суточное количество пищевых волокон, флавоноидов, обладали антиоксидантной активностью. Технологическая схема не требует изменений, и те же глазури можно готовить в любых кафе, пекарнях, кондитерских.

Ранее в России создано вино, способствующее снижению веса.

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