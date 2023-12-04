Названо новое полезное свойство фасоли

Фасоль способствует нормальной работе кишечника и снижает риск рецидива колоректального рака. К таким выводам пришли ученые из Техасского университета. Результаты опубликованы в eBioMedicine.

Ожирение, неправильное питание или проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать дисбаланс микрофлоры кишечника. Такое состояние особенно опасно для людей, которые перенесли колоректальный рак. Это собирательное название для группы злокачественных новообразований, которые развиваются из эпителия кишечной стенки. Даже после удаления опухолей или предраковых полипов дисбактериоз может спровоцировать рецидив.

Чтобы выяснить, способна ли фасоль оказать положительное влияние на здоровье кишечника, ученые провели эксперимент с участием 48 человек старше 30 лет. Все участники страдали ожирением или ранее перенесли колоректальный рак. Добровольцев разделили на две группы. Участники из первой должны были ежедневно в течение восьми недель съедать чашку органической консервированной белой фасоли. Испытуемые из второй группы придерживались своего обычного рациона. Каждые четыре недели участники сдавали образцы кала и крови натощак для оценки изменений в микробиоме кишечника.

По окончании эксперимента выяснилось, что у испытуемых, которые ежедневно употребляли фасоль, увеличилось разнообразие полезных бактерий (Faecalibacterium, Eubacterium и Bifidobacterium) и снизилось число патогенных или условно-патогенных в кишечнике. Ученые отметили, что такое полезное свойство этой бобовой культуры связано с более низким риском рецидива рака кишечника. Кроме того, положительные изменения в микробиоме могут повысить выживаемость пациентов с этим заболеванием.

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