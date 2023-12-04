проект

>

Обнаружена связь между курением и расстройствами психики

APS: курение повышает риск развития депрессии и биполярного расстройства

close
100%
Depositphotos

Ученые из Орхусского университета (Дания) обнаружили, что курение увеличивает риск возникновения депрессивного и биполярного расстройств. Результаты исследования опубликованы в норвежском журнале Acta Psychiatrica Scandinavica (APS).

В исследовании приняли участие около 350 тысяч человек, данные которых были взяты из британского биобанка — крупнейшего хранилища биологических образцов. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и выяснили, есть ли у них вредные привычки и психические заболевания, а также проанализировали их ДНК.

Исследователи обнаружили обнаружили ряд повторяющихся генетических вариантов в геномах участников-курильщиков. Вероятнее всего, предрасположенность к этой вредной привычке является наследственной. Одновременно с этим дети приемных родителей, которые курили, также имели повышенный риск развития никотиновой зависимости.

Ученые предположили, что никотин подавляет всасывание серотонина в мозге, что может привести к появлению депрессии. Существует мнение, что при этом заболевании нарушается обмен веществ-нейромедиаторов (серотонина и норадреналина). Иными словами, организм человека перестает вырабатывать одно из них в достаточном количестве. Биполярное расстройство, характеризующееся сменой эпизодов эмоционального подъема (мании) и спада (депрессии), также сопровождается этой патологией.

Также исследователи считают, что развитие депрессивного и биполярного расстройств связано с тем, что курение вызывает воспаление в головном мозге. Этот процесс может привести к повреждениям отдельных его участков, отвечающих за регуляцию настроения.

Ранее стало известно, какие бактерии помогают бороться с депрессией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий