Назван простой способ стать счастливее

Команда клинических психологов из Университета Сабанчи в Турции установили, что пожелание доброго утра соседям и добродушное общение с незнакомцами делают людей более счастливыми. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

В исследовании приняли участие 60 тыс. человек, 40 тыс. из которых были британцами. Участники прошли несколько опросников об уровне их счастья и повседневных привычках, касающихся взаимодействия с людьми. Результаты полученных ответов показали, что те, кто чаще общался с незнакомцами, были более удовлетворены своей жизнью.

По словам авторов работы, кратковременные взаимодействия, приветствия и благодарности могут улучшить самочувствие. Ученые предполагают, что это работает за счет усиления чувства принадлежности к социуму. Это дает людям ощущение значимости и важности, а эти два чувства считается фундаментальной потребностью человека и играют роль в том, насколько человек счастлив.

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