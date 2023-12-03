Жизнь на Земле зародилась благодаря внеземному веществу

Исследователи из Киотского университета установили, что азот, благодаря которому на Земле появилась жизнь, был внеземного происхождения. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Азот был редким веществом в Солнечной системе во времена формирования Земли. Однако вдали от Солнца его было достаточно. Ученые знали, что источником азота на Земле могли быть астероидные микрометеороиды. Чтобы доказать или опровергнуть это, авторы изучили гранулы магнетита в образцах с поверхности астероида Рюгу и обнаружили на их поверхности соединения азота.

Рюгу — околоземный астероид, орбита которого пересекает как земную, так и марсианскую. В конце 2014 года к нему отправилась японская автоматическая станция «Хаябуса-2», которая прибыла к Рюгу в 2018 и успешно забрала с него образцы грунта.

Результаты анализа астероида показали, что азот был принесен на Землю из внешних областей Солнечной системы. Под действием частиц солнечного ветра и ударов микрометеоритов в породе происходят химические реакции, в процессе которых образуется стабильное соединение азота — нитрид железа.

Ранее ученые установили, что биологическое разнообразие Земли зависит от скорости тектонических плит.