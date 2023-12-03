Разработан способ прогноза развития астмы у детей с лишним весом

Ученые Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания НИИ охраны материнства и детства разработали способ прогнозирования риска неконтролируемого течения бронхиальной астмы у детей с ожирением с учетом генотипа. Эффективность метода составляет 79,2%, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

У бронхиальной астмы и ожирения есть взаимосвязь: наличие ожирения сочетается с более высокой частотой возникновения астмы даже при умеренном увеличении веса. При этом астма у больных ожирением имеет более тяжелую форму, поэтому своевременные диагностика и профилактика имеет огромное значение, особенно у детей. Это связано не только с тем, что распространенность астмы у детей, в настоящее время, выше, чем у взрослых, но и с имеющимися доказательствами повышения риска развития астмы при ожирении у взрослых в 1,82 раза, a у детей – в 1,98.

«Важной проблемой в настоящее время является достижение контроля над симптомами и факторами риска обострения болезни. В основе патогенеза астмы лежат хроническое воспаление бронхов и гиперреактивность дыхательных путей. Жировая ткань является активным эндокринным органом, продуцирующим огромное количество различных про- и противовоспалительных факторов. Нарушение их равновесия может приводить к прогрессированию заболевания и выступать как дополнительный фактор риска его развития», – рассказала «Газете.Ru» специалист центра Галина Евсеева.

В происхождении обоих процессов играют роль гены. Ученые идентифицировали несколько групп генов-кандидатов, которые совпадают у людей с ожирением и людей с астмой. В частности это гены, регулирующие активность рецепторов ADRB2 (отвечает за расслабление гладкой мускулатуры и бронходилатация) и PPARG (определяет предрасположенность к ожирению).

С помощью разработанного метода можно прогнозировать риск развития астмы у детей с ожирением на основе комбинаций этих генов. Его использование помогает разработать индивидуальный план лечения: проведения дифференцированной терапии, корректировки питания, физической активности и т.д.

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