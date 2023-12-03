Археологи развеяли миф о диете древнего человека

Ученые из Тюбингенского университета выяснили, что ранние люди среднего палеолита (каменного века) питались черепахами, птицами и хищными животными, то есть их диета более разнообразна, чем предполагалось ранее. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали останки древних животных из Гар-э-Буфа, стоянки среднего палеолита в Иране, которая была заселена в период от 81 до 45 тысяч лет назад.

Считается, что в начале палеолита предки современного человека эффективно охотились на мелких и крупных млекопитающих, но в среднем каменном веке (300-45 тысяч лет назад) питались преимущественно копытными. Новое исследование показало, что в рацион предков человека в это время также входили хищные млекопитающие и черепахи.

Более 75% фауны Гар-э-Буфа составляют копытные — от мелких до очень крупных видов: дикие козлы, кабаны, лошади. Исследовательской группе также удалось идентифицировать кости различных видов птиц и несколько хищников, включая рыжую лисицу и леопарда. Царапины и следы обработки на некоторых костях указывают на то, что их нанесли древние люди. Судя по следам огня на панцирях черепах, их жарили на костре.

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