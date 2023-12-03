Зоологи рассказали, почему кенгуру пытаются утопить домашних собак

Кенгуру воспринимают домашних собак как угрозу и могут попытаться утопить, потому что они очень похожи на их естественного врага — динго. Об этом сообщает Live Science.

Житель Австралии, гуляя по берегу реки заметил, что его собака пропала. Он увидел кенгуру, стоящего в реке с погруженными в воду передними лапами. Как оказалось, он удерживал под водой собаку, которую мужчина смог отбить у животного. Похожие случаи произошли в 2014 и 2020 годах.

«Такое поведение — один из способов, с помощью которого кенгуру научились выдерживать нападения динго, местного хищника, с которым они сосуществовали на протяжении многих тысяч лет», — рассказал Live Science профессор экологии и охраны дикой природы в Университете Дикина в Австралии Юэн Ричи.

Динго (Canis dingo) — крупнейшие наземные хищники Австралии. Они являются потомками домашних собак, которых люди привезли на материк несколько тысяч лет назад. Динго охотятся на кенгуру большими стаями, преследуя их до изнеможения. Кенгуру часто спасаются от них, прыгая в воду.

Владельцам собак следует остерегаться кенгуру, поскольку иногда они могут нападать на людей. Сильный удар ногой или царапина может нанести серьезный вред, так как некоторые виды кенгуру весят до 92 кг.

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