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Миллиардер Брэнсон отказался от поддержки космических полетов

Миллиардер Брэнсон заявил, что перестал вкладывать деньги в Virgin Galactic

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Virgin Galactic/Global Look Press

Миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что перестал вкладывать деньги в Virgin Galactic — компанию-разработчик частных космических аппаратов. Об этом сообщает газета Financial Times.

«После COVID-19 мы не купаемся в деньгах, а у Virgin Galactic есть $1 млрд или около того. Так что у нее должно быть достаточно денег, чтобы самостоятельно справиться с поставленной задачей», — заявил Брэнсон.

Он добавил, что по-прежнему хочет заниматься работой над компанией, которая смогла показать состоятельность используемых технологий.

В сентябре 2023 года компания Virgin Galactic объявила о старте нового суборбитального полета.

В июне сообщалось, что Virgin Galactic успешно осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет с тремя гражданами Италии на борту. Аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve с американского космодрома в Нью-Мексико. Аппарат отсоединили от самолета на высоте 15 км, после чего он поднялся еще на 80 км.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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