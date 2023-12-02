Найден способ защитить мозг от высокожировой диеты

Регулярная физическая активность может предотвратить снижение когнитивных функций при ожирении, сообщают авторы статьи в журнале Life Metabolism.

Ожирение является основным фактором риска сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. В новом исследовании ученые из Университета Монаша выяснили, что физические упражнения могут улучшить долговременную память у мышей с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров.

В частности, эксперимент показал, что физическая активность (добровольный бег в колесе) улучшила образование новых нервных клеток в гиппокампе мышей с ожирением. Эта область мозга отвечает за формирование долговременной памяти. Кроме того, тренировки снизили выработку молекулы TNF, усиливающей воспаление. Ранее воспаление в головном мозге было связано с высоким риском деменции. Однако тренировки не устранили нарушение двигательной функции, вызванное высокожировой диетой.

Исследование позволяет предположить, что регулярная физическая активность может предотвратить ухудшение когнитивных функций, вызванное ожирением.

Ранее ученые выяснили, что очень высокий уровень «хорошего холестерина» связан с повышенным риском деменции.