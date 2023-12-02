проект

>

Найден новый признак болезни, вызывающей головокружение

The Laryngoscope: вызывающая головокружение болезнь связана с утолщением сосудов

close
100%
Shutterstock

Пациенты с болезнью Меньера, вызывающей головокружение, имеют более утолщенную сосудистую оболочку глаза. Исследование опубликовано в журнале The Laryngoscope.

Болезнь Меньера – редкое невоспалительное заболевание внутреннего уха, которое приводит к головокружению, тошноте, нарушениям слуха вплоть до его потери. Считается, что симптомы возникают в результате повышенного скопления жидкости в лабиринте — части внутреннего уха. Однако причины этого неясны.

В новом исследовании ученые из Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) с помощью компьютерной томографии сравнили хориоидею (сосудистую оболочку глаза) 37 пациентов с Болезнью Меньера и 37 здоровых людей. Ученые сделали поправку на возраст, пол и наличие мигрени. Оказалось, что у пациентов с Болезнью Меньера на стороне пораженного уха выше толщина хориоидеи.

Так как хориоидея управляется тройничным (лицевым) нервом, открытие может указывать на то, что болезнь Меньера — это нейрососудистая патология. Работа значительно улучшит понимание причин заболевания и может привести к разработке более эффективных методов лечения.

Ранее ученые нашли эффективное лечение рака нервных оболочек.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий