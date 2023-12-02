Найден новый признак болезни, вызывающей головокружение

Пациенты с болезнью Меньера, вызывающей головокружение, имеют более утолщенную сосудистую оболочку глаза. Исследование опубликовано в журнале The Laryngoscope.

Болезнь Меньера – редкое невоспалительное заболевание внутреннего уха, которое приводит к головокружению, тошноте, нарушениям слуха вплоть до его потери. Считается, что симптомы возникают в результате повышенного скопления жидкости в лабиринте — части внутреннего уха. Однако причины этого неясны.

В новом исследовании ученые из Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) с помощью компьютерной томографии сравнили хориоидею (сосудистую оболочку глаза) 37 пациентов с Болезнью Меньера и 37 здоровых людей. Ученые сделали поправку на возраст, пол и наличие мигрени. Оказалось, что у пациентов с Болезнью Меньера на стороне пораженного уха выше толщина хориоидеи.

Так как хориоидея управляется тройничным (лицевым) нервом, открытие может указывать на то, что болезнь Меньера — это нейрососудистая патология. Работа значительно улучшит понимание причин заболевания и может привести к разработке более эффективных методов лечения.

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