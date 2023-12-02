Врачи развеяли миф о витамине D

Добавки с витамином D не увеличивают прочность костей и не предотвращают переломы у детей с дефицитом витамина D. Это обнаружили ученые из Гарвардской медицинской школы, опубликовавшие исследование в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Около трети детей переживают по крайней мере один перелом в возрасте до 18 лет, что может привести к инвалидности и/или снижению качеству жизни. Было высказано предположение, что добавки витамина D могут предотвратить переломы костей у детей, но клинические испытания ранее не проводились.

В новом исследовании ученые проанализировали данные детей из Монголии, где широко распространен дефицит витамина D. В течение трех лет почти девять тысяч школьников в возрасте от 6 до 13 лет еженедельно получали пероральные добавки витамина D или плацебо. У 95,5% исходно был дефицит витамина D. Прием добавок помог детям повысить уровень витамина D до нормального, однако не оказал никакого влияния на риск переломов или на прочность костей, которую измерили у 1438 участников с помощью ультразвука.

Это высококачественное исследование стало крупнейшей оценкой приема добавок витамина D, когда-либо проводившейся у детей. Несмотря на то, что ученые не обнаружили связи между числом переломов и приемом витамина, он не бесполезен и необходим детям для профилактики рахита.

«Важно также отметить, что дети, у которых во время скрининга в исследовании был обнаружен рахит, были исключены из участия, поскольку было бы неэтично предлагать им плацебо, то есть пустышку. Таким образом, наши результаты имеют значение только для детей с низким уровнем витамина D, у которых не развились осложнения со стороны костей», — отметили ученые.

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