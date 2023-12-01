Астрономы открыли слишком большую экзопланету

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили настолько большую экзопланету, что она не вписывается в действующие представления о законах космоса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Согласно выводам ученых, существование экзопланеты LHS 3154 невозможно объяснить с помощью классических моделей формирования планет. Масса планета превышает массу Земли в 13 раз. При этом она вращается вокруг очень холодной карликовой звезды, которая в девять раз меньше Солнца.

«Это первый случай, когда планета с такой большой массой была замечена на орбите звезды со столь малой массой», – говорится в материале.

Отмечается, что данная находка выявила сомнения в теории формирования звезд и планет во Вселенной. По данным компьютерного анализа, масса и соотношение пыли и газа у звезды LHS 3154 должны были превышать в 10 раз наблюдаемую величину для того, чтобы там появилась такая гигантская планета.

До этого сообщалось, что была обнаружена редчайшая система из шести ритмично вращающихся планет. Также сообщалось, что астрономы открыли семь раскаленных экзопланет благодаря телескопу «Кеплер».

Ранее «Джеймс Уэбб» обнаружил органический газ и воду на экзопланете в созвездии Орла.