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Назван новый фактор риска летального исхода у женщин старше 60 лет

Aberd: женщины на 30–50% реже получают препараты для профилактики инфаркта

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Ученые из Абердинского университета (Aberd) выяснили, что женщины на 30–50% реже получают профилактическое лечение сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами. Это угрожает их жизни и приводит к повышенному риску инсультов и инфарктов. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.

Авторы проанализировали данные более чем 25 тысяч пациентов, собранные за 25 лет. Оказалось, что в целом у мужчин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 49% выше, чем у женщин, а риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 43% выше. Кроме того, у мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями сердечный приступ обычно возникал в возрасте 50 лет, тогда как у женщин обычно возникает в возрасте 60 лет.

Однако уже после диагностирования сердечно-сосудистого заболевания у женщин их риск летального исхода был таким же, как и мужчин. Ученые считают, что это связано с тем, что женщины на 30–50% реже получают профилактическое лечение по сравнению с мужчинами. Также возможно, что гормональные изменения во время менопаузы могут свести на нет все ранние преимущества женщин.

«Каждый должен как можно раньше подумать о минимизации факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью регулярного контроля артериального давления, поддержания здорового веса и физической активности. Однако еще более важно, чтобы люди знали о необходимости принимать профилактические лекарства после эпизода нарушения работы сердца или кровообращения, чтобы свести к минимуму риск рецидива или летального исхода», — заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень «хорошего холестерина» может увеличивать риск деменции.

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