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В России тестируют не имеющие аналогов технологии повышения урожайности

Ученые РГАУ-МСХА разработали уникальную технологию повышения урожайности

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Ученые РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева начали исследование применения коротких пептидов в сельском хозяйстве. Это новое направление агротехнологий, которое направлено на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и не имеет аналогов в мировой практике, сообщила пресс-служба академии РИА Новости.

Молодые ученые РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева начали исследование применения коротких пептидов в сельском хозяйстве. С помощью новых технологий будет возможно улучшить качество урожая важных сельскохозяйственных культур, повысить устойчивость растений к стрессовым условиям и обеспечить более высокую всхожесть семян, сообщили в пресс-службе.

Эти пептиды используются растениями для передачи информации между клетками. Они способны влиять на метаболизм растений, улучшать урожайность, устойчивость к засухе, болезням и вредителям. Применение таких технологий в сельском хозяйстве является актуальным трендом последних лет. Однако применение коротких пептидов в сельском хозяйстве пока мало изучено, отметили в пресс-службе. Препараты на их основе существуют только в области медицины.

Эффект от действия коротких пептидов наступает быстрее, чем от среднецепочечных пептидов, изучение которых проводится уже более 15 лет в университете. В настоящее время ученые изучают свойства коротких пептидов и их воздействие на рост и развитие важных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, ячмень, соя, люпин, лен масличный, лен-долгунец и лекарственные растения. Исследования проводятся в рамках программы «Приоритет-2030».

На первом лабораторном этапе испытаний была проведена предпосевная обработка семян. По результатам этого этапа были определены эффективные концентрации пептидов, которые влияют на энергию прорастания семян, количество проросших семян, их морфологические особенности и химический состав. Лабораторная всхожесть семян увеличилась на 20-30%, а скорость прорастания — на 10-15%, сообщили в пресс-службе.

На следующем этапе, также в лабораторных условиях, будут оценивать динамику роста и развития растений после обработки пептидными препаратами. Затем последуют полевые опыты, где будет оцениваться качество урожая.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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