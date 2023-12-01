Антарктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день, выяснили ученые

В дикой природе гнездящиеся антарктические пингвины спят более 11 часов в день. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, эти птицы засыпают тысячи раз в день, но всего на 4 секунды. Это позволяет им удовлетворить дневную потребность во сне, сохраняя при этом постоянное наблюдение за своими гнездами.

Биологи изучили поведение во время сна в колонии гнездящихся антарктических пингвинов (Pygoscelis antarcticus) с помощью неинвазивных датчиков. Во время гнездования одному родителю-пингвину часто приходится охранять свое гнездо от хищных птиц и других пингвинов, в то время как его партнер кормится в течение нескольких дней. Длительные периоды сна могут подвергнуть риску их гнезда и потомство.

Ученые обнаружили, что птицы не спали в течение длительных периодов времени, а вместо этого часто засыпали (примерно 10 тысяч раз), накапливая более 11 часов сна в день.

По мнению авторов, результаты показывают, что микросон помогает достичь по крайней мере некоторых преимуществ более длительных периодов сна.

Ранее исследователи выяснили, что крошечные медузы без мозга способны учиться на своих ошибках.