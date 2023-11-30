Психологи выяснили, почему стресс более разрушителен для психики людей с аутизмом

Швейцарские ученые из Женевского университета изучили, как реагируют на стресс молодые люди с расстройством аутического спектра (РАС). Они пришли к выводу, что наличие аутизма делает неприятные переживания более сильными и стойкими. Исследование опубликовано в научном журнале Autism.

Повышенный уровень стресса может способствовать ряду проблем психического здоровья, включая тревогу и расстройства настроения. Признавая эти проблемы, психологи стремились глубже изучить, как аутичные подростки и молодые люди реагируют на ежедневные источники стресса, уделяя особое внимание их эмоциональным реакциям и стратегиям преодоления трудностей.

«Повышенная аффективная реакция на ежедневный стресс оказалась фактором уязвимости в нескольких клинических группах, поэтому мы были заинтересованы в исследовании этой темы у подростков и молодых людей с аутизмом», — отметила автор исследования Лаура Илен.

В эксперименте задействовали 94 человека, у 39 из которых было диагностировано РАС. Возраст участников составлял от 12 до 29 лет.

В ходе исследования добровольцы получали уведомления на свои смартфоны восемь раз в день в течение шести дней подряд, чтобы заполнить анкеты о своих текущих чувствах и стрессовой ситуации в своей деятельности. Этот метод предоставил данные в режиме реального времени об эмоциональном состоянии участников в их естественной среде, предлагая более детальное понимание их повседневного опыта.

Результаты показали, что участники с аутизмом сообщали о более высоком уровне негативных эмоций, таких как печаль и тревога, в повседневной жизни. Они также испытывали значительно более высокий уровень стресса, связанного с социальным взаимодействием и повседневной деятельностью, хотя существенной разницы в уровне стресса, связанного с конкретными событиями, не было.

Интересно, что исследование показало, что аутичные люди находят социальные события менее приятными, чем несоциальные события, что предполагает повышенную чувствительность к социальным стрессорам.

Особенно примечательным открытием стала повышенная реакция участников с аутизмом на стресс, связанный с повседневной деятельностью. Это говорит о том, что рутинные задачи и обязанности могут быть более эмоциональными для людей с аутизмом.

Кроме того, аутичные женщины демонстрировали более высокую стрессовую реакцию на эти повседневные действия и события, чем аутичные мужчины, что указывает на возможные различия в реакциях на стресс среди аутичной популяции в зависимости от пола.

Исследователи также изучили когнитивную регуляцию эмоций – стратегии, которые люди используют, чтобы управлять своими эмоциями и реагировать на них.

Психологи обнаружили, что участники с аутизмом использовали менее адаптивные стратегии, такие как позитивное перефокусирование и планирование, и более неадаптивные стратегии, включая руминацию (зацикленность на негативных мыслях) и самообвинение. Эта закономерность может способствовать более высокому уровню стресса и негативных эмоций, наблюдаемому в данной группе.

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