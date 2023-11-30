Названа дата первого полета ракеты Ariane 6

Первый полет европейской ракеты-носителя Ariane 6 должен состояться летом 2024 года. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, передает ТАСС.

«Я могу объявить, что у нас ничего непредвиденного не ожидается, никакого «черного лебедя», который изменит кардинально нынешние прогнозы», — заявил он.

По его словам, первый полет ракеты Ariane 6 должен состояться в период между 15 июня и 31 июля 2024 года.

Он отметил, что в ближайшие месяцы запланированы новые тесты, но для инженеров решающим и самым главным было испытание двигателей.

В августе в своей статье для американского издания ArsTechnica эксперт Стивен Кларк написал о том, что испытание европейской ракеты космического назначения Ariane 6, которое проводилось 18 июля, не было продемонстрировано широкой общественности и это вызывает разочарование.

Изначально эксплуатацию Ariane 6 планировали начать в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 и трудностей в разработке, сроки несколько раз переносились.

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