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Стала известна дата первой за 50 лет посадки на Луну американского космического аппарата

AFP: модуль компании из США Astrobotic попробует прилуниться 25 января 2024 года

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Astrobotic

Американская часная аэрокосмическая компания Astrobotic объявила дату предполагаемой посадки на Луну своего аппарата Peregrine («Сапсан») в рамках одноименной миссии. Безэкипажный модуль должен прилуниться 25 января 2024 года, сообщает Phys.org со ссылкой на агентство Agence France Presse (AFP).

Последний раз США сажали космический корабль на лунную поверхность в ходе миссии «Апполон-17», состоявшейся в 1972 году.

Peregrine оснащен исследовательской аппаратурой для изучения лунной среды. Собранные им данные помогут подготовить пилотируемые миссии NASA Artemis в ближайшие годы.
Аппарат стартует к Луне 24 декабря с космодрома в штате Флорида. Модуль Peregrine отправится в космос на новой ракете Vulcan Centaur, разработанной совместным предприятием United Launch Alliance корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Зонд доберется до лунной орбиты за несколько суток, после чего около месяца будет ждать оптимальных условий для посадки. Спуск на Луну пройдет в автоматическом режиме, но под контролем специалистов Astrobotic.

Генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон отметил, что лишь около половины всех миссий по посадке на Луну оказались успешными.

На сегодня только четырем странам в мире удалось успешно прилунить свои аппараты — СССР, США, Китаю и Индии.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты ступят на поверхность Луны.

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