Врачи предупредили об опасности протеиновых добавок для мужского здоровья

Опрос Университета Бирмингема показал, что большинство мужчин не знают о том, что протеиновые добавки для роста мышц могут привести к увеличению уровня эстрогена в организме. Исследование опубликовано в Reproductive BioMedicine Online.

Ученые опросили 152 посетителей тренажерного зала. 79% мужчин использовали протеиновые добавки, 52% задумывались о своей фертильности (способности зачать ребенка), но только 14% задумывались о том, как занятия в тренажерном зале или употребление пищевых добавок могут повлиять на фертильность. Интересно, что опрошенные женщины оказались более осведомлены о влиянии тренировок и пищевых добавок на мужскую фертильность.

Как объяснили ученые, и сывороточный, и соевый протеин может повысить у мужчин уровень женского гормона эстрогена. Было обнаружено, что многие белковые добавки, содержат анаболические стероиды, которые могут ухудшить мужскую фертильность.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, бесплодие является проблемой, вызывающей все большую обеспокоенность: она затрагивает каждого шестого человека в мире. При этом во всем мире существует ограниченное понимание того факта, что мужчины являются причиной половины этих случаев бесплодия», — отметили ученые.

Люди должны стараться узнавать больше о любых эффектах добавок, которые они принимают, заключили авторы. Кроме того, большинство данных свидетельствуют о том, что натуральные пищевые источники белка, например, мясо курицы являются более безопасными, чем протеиновые добавки.

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