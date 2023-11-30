проект

>

Назван новый фактор риска проблем с памятью

JAMA: черепно-мозговые травмы у спортсменов повышают риск проблем с памятью

close
100%
Global Look Press

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что ткани мозга бывших спортсменов Национальной футбольной лиги (NFL) годами продолжают восстановление после травм головы. При этом значительно повышается риск долгосрочных проблем с памятью и умственными способностями. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Сразу после черепно-мозговой травмы концентрация белка TSPO в мозге резко увеличивается как часть воспалительной реакции и способствует восстановлению поврежденных тканей. В новом исследовании ученые обнаружили, что уровень этого белка остается повышенным спустя годы после травмы.

Авторы работы проанализировали МРТ и ПЭТ-сканы мозга 27 бывших игроков NFL, которые часто страдают от черепно-мозговых травм из-за столкновений с другими игроками. Ученые сравнили их с 27 спортсменами, не допускающими столкновений (пловцами). Все спортсмены были мужчинами в возрасте от 24 до 45 лет.

Бывшие игроки NFL показали худшие результаты в тестах на обучение и память, чем пловцы. У них также были выше уровни TSPO, особенно в областях мозга, связанных с памятью и вниманием. Исследование означает, что участие в спорте с повышенным риском травм головы может иметь прямую связь с долгосрочным воспалением мозга и снижением умственных способностей после завершения спортивной карьеры.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий