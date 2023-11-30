Назван новый фактор риска проблем с памятью

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что ткани мозга бывших спортсменов Национальной футбольной лиги (NFL) годами продолжают восстановление после травм головы. При этом значительно повышается риск долгосрочных проблем с памятью и умственными способностями. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Сразу после черепно-мозговой травмы концентрация белка TSPO в мозге резко увеличивается как часть воспалительной реакции и способствует восстановлению поврежденных тканей. В новом исследовании ученые обнаружили, что уровень этого белка остается повышенным спустя годы после травмы.

Авторы работы проанализировали МРТ и ПЭТ-сканы мозга 27 бывших игроков NFL, которые часто страдают от черепно-мозговых травм из-за столкновений с другими игроками. Ученые сравнили их с 27 спортсменами, не допускающими столкновений (пловцами). Все спортсмены были мужчинами в возрасте от 24 до 45 лет.

Бывшие игроки NFL показали худшие результаты в тестах на обучение и память, чем пловцы. У них также были выше уровни TSPO, особенно в областях мозга, связанных с памятью и вниманием. Исследование означает, что участие в спорте с повышенным риском травм головы может иметь прямую связь с долгосрочным воспалением мозга и снижением умственных способностей после завершения спортивной карьеры.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.