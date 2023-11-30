проект

>

Названо неожиданное полезное свойство препаратов для похудения

Psychiatrist: препараты для похудения помогают бороться с алкоголизмом

close
100%
Shutterstock

Ученые из университета штата Оклахома (США) обнаружили, что препараты для похудения, такие как Оземпик, могут помочь в борьбе с алкогольной зависимостью (АЗ). Результаты исследования опубликованы в Psychiatrist.

Известно, что Оземпик и Вегови эффективно помогают людям сбросить вес и держать уровень сахара в крови под контролем. Эти лекарства содержат семаглутид, агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), который уменьшает чувство голода, замедляет опорожнение желудка и усиливает реакцию на инсулин.

Некоторые люди отмечали, что во время приема у них снизилась тяга не только к калорийным продуктам, но и к алкоголю. Американские ученые решили выяснить, связано ли это с действующим веществом препаратов. Они провели исследование с участием шести участников, которые страдали от алкогольной зависимости и принимали лекарства на основе семаглутида.

В результате наблюдения за участниками выяснилось, что прием таких препаратов действительно снижает симптомы алкогольной зависимости. По окончании исследования испытуемые прошли тест AUDIT, созданный для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя. В среднем участники набрали на 9,5 балла меньше, чем до начала лечения (большее количество баллов означает более выраженные симптомы АЗ).

Авторы исследования отметили, что их работа может стать первым шагом в разработке потенциальных терапевтических способов применения семаглутида в области наркологии.

Ранее врачи рассказали, как быстро восстановиться после употребления алкоголя.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий