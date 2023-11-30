Названо неожиданное полезное свойство препаратов для похудения

Ученые из университета штата Оклахома (США) обнаружили, что препараты для похудения, такие как Оземпик, могут помочь в борьбе с алкогольной зависимостью (АЗ). Результаты исследования опубликованы в Psychiatrist.

Известно, что Оземпик и Вегови эффективно помогают людям сбросить вес и держать уровень сахара в крови под контролем. Эти лекарства содержат семаглутид, агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), который уменьшает чувство голода, замедляет опорожнение желудка и усиливает реакцию на инсулин.

Некоторые люди отмечали, что во время приема у них снизилась тяга не только к калорийным продуктам, но и к алкоголю. Американские ученые решили выяснить, связано ли это с действующим веществом препаратов. Они провели исследование с участием шести участников, которые страдали от алкогольной зависимости и принимали лекарства на основе семаглутида.

В результате наблюдения за участниками выяснилось, что прием таких препаратов действительно снижает симптомы алкогольной зависимости. По окончании исследования испытуемые прошли тест AUDIT, созданный для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя. В среднем участники набрали на 9,5 балла меньше, чем до начала лечения (большее количество баллов означает более выраженные симптомы АЗ).

Авторы исследования отметили, что их работа может стать первым шагом в разработке потенциальных терапевтических способов применения семаглутида в области наркологии.

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