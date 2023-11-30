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Гинеколог рассказала, что сахарный диабет негативно сказывается на женском здоровье

Health News: диабет повышает риск развития грибковых инфекций влагалища

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Профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Медицинской школы при Йельском университете (США) Мэри Джейн Минкин рассказала Health News, что сахарный диабет увеличивает риск развития грибковых инфекций влагалища и заболеваний мочевыводящих путей.

Врач рассказала, что при сахарном диабете глюкоза накапливается в организме, в том числе в моче. В норме моча не содержит глюкозы, поскольку почки способны реабсорбировать (возвращать в кровоток) весь объем сахара, полученный с пищей. Изменение состава мочи может привести к неспособности полностью опорожнить мочевой пузырь, что провоцирует различные заболевания мочевыводящих путей. Этот термин подразумевает пиелонефрит, цистит и уретрит.

Кроме того, у женщин, страдающих сахарным диабетом, высокий риск появления молочницы (кандидоза). Эта грибковая инфекция сопровождается такими симптомами, как зуд, жжение и появление белого налета на поверхности слизистых оболочек влагалища. Гинеколог рассказала, что сахар, содержащийся в моче, является источником питания для бактерий рода Candida, размножение которых связано с появлением симптомов кандидоза.

Отмечается, что основной способ профилактики любых инфекций — поддержание нормального уровня сахара в крови. Также не рекомендуется носить тесное нижнее белье и использовать гели для душа для гигиены влагалища — это может негативно повлиять на кислотно-щелочный баланс кожи и слизистых.

Ранее была обнаружена связь между одиночеством и сахарным диабетом.

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