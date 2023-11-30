Найден способ улучшить умственные способности при синдроме Дауна

Быстрая ходьба может привести к улучшению обработки информации у людей с синдромом Дауна за восемь недель. Исследование опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

В исследовании приняли участие 40 женщин и 43 мужчины в возрасте от 18 до 48 лет из 10 стран с диагностированным синдромом Дауна.

Участники первой группы три раза в неделю занимались ходьбой. Вторая группа выполняла упражнения для интеллекта. Третья группа сочетала физические и когнитивные упражнения, а четвертая группа не делала ни того, ни другого. Физическую активность участников отслеживали с помощью специального носимого устройства.

К концу исследования занимавшиеся ходьбой участники значительно увеличили расстояние, которое они могли пройти за шесть минут. Улучшение составило 11,4% и 9,9% в группе занимавшихся только физическими упражнениями и в комбинированной группах соответственно. В этих группах также значительно улучшились результаты тестов SART и STROOP. Первый измеряет частоту ошибок во время когнитивной деятельности, а второй — скорость и точность принятия решений.

Хотя ходьба не требует активных размышлений, исследователи отметили, что активация двигательных нервных путей стимулирует умственное развитие, поскольку заставляет людей с синдромом Дауна становиться более бдительными и уделять внимание поставленной задаче.

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