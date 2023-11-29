проект

>

Стало известно, какие спортсмены подвержены высокому риску развития деменции

Daily Mail: у футболистов высокий риск развития деменции

close
100%
Unsplash

Исследование ученых из Колумбийского университета показало, что регулярная игра в футбол в течение двух лет может привести к ухудшению памяти и мыслительных навыков. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы выявить связь между игрой в футбол и повышенным риском развития деменции, ученые изучили изменения в головном мозге у 148 игроков-любителей с помощью магнитно-резонансной томографии и диффузионно-тензорной визуализации (анализирует анатомические связи в мозге путем детальной оценки структуры белого вещества). Также участников попросили пройти тесты на когнитивные способности. Помимо этого, игроки сообщили, как часто они тренируются и в каких ситуациях бьют головой по мячу.

Оказалось, что у добровольцев, которые часто играли в футбол, наблюдались значительные изменения в лобных областях мозга, которые связаны с памятью и обучаемостью. Вероятнее всего, такие трансформации произошли вследствие частых ударов головой по мячу. Также ученые отметили, что высокий уровень владения мячом коррелировал со снижением эффективности обучения устной речи. В совокупности такие изменения свидетельствуют о повышенной вероятности развития деменции.

Ранее врачи опровергли миф о травмоопасности бега и тренажерного зала.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий