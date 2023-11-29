Стало известно, какие спортсмены подвержены высокому риску развития деменции

Исследование ученых из Колумбийского университета показало, что регулярная игра в футбол в течение двух лет может привести к ухудшению памяти и мыслительных навыков. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы выявить связь между игрой в футбол и повышенным риском развития деменции, ученые изучили изменения в головном мозге у 148 игроков-любителей с помощью магнитно-резонансной томографии и диффузионно-тензорной визуализации (анализирует анатомические связи в мозге путем детальной оценки структуры белого вещества). Также участников попросили пройти тесты на когнитивные способности. Помимо этого, игроки сообщили, как часто они тренируются и в каких ситуациях бьют головой по мячу.

Оказалось, что у добровольцев, которые часто играли в футбол, наблюдались значительные изменения в лобных областях мозга, которые связаны с памятью и обучаемостью. Вероятнее всего, такие трансформации произошли вследствие частых ударов головой по мячу. Также ученые отметили, что высокий уровень владения мячом коррелировал со снижением эффективности обучения устной речи. В совокупности такие изменения свидетельствуют о повышенной вероятности развития деменции.

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